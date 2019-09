E' tutto pronto a Montalfano per la festa in onore della Madonna della Divina Provvidenza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' già tutto pronto a Montalfano per la festa in onore della Madonna della Divina Provvidenza di questa sera.Questa festa richiama non soltanto la popolazione di Montalfano ma soprattutto dai paesi limitrofi.Di seguito riportiamo il programma dei festeggiamenti

Ore 8:00-Spari di inizio festeggiamenti

Ore 10:00-Giochi per bambini

Ore 17:30-Santa Messa con processione accompagnata dal Complesso Bandistico "Citta' di Cupello"

Ore 21:00-Esibizione dell'orchestra Tequila e Montepulciano band

Ore 24:00-Fuochi d'artifio della ditta Lanci Cav.Renato.