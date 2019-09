Chiesa di San Nicola, tanti i bambini presenti alla benedizione degli zaini

Questa mattina la chiesa di San Nicola era piena di fedeli ma soprattutto di bambini che hanno portato con loro gli zaini che don Beniamino ha avuto il piacere di benedire.

I bambini e i ragazzi portano con loro la nostalgia di un estate appena trascorsa e il profumo di libri e quaderni nuovi. In questa occasione l'associazione di volontariato Gerico ha raccolto il materiale scolastico portato dai fedeli sempre generosi per aiutare le famiglie in difficolta' per mandare i propri figli a scuola e frequentare le lezioni.

Buon anno scolastico a tutti i ragazzi della citta' di San Salvo. Un abbraccio forte.