Primo giorno di scuola, buon anno dalla dirigente Annarosa Costantini

In occasione dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico desidero porgere i miei auguri alle comunità educanti dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Salvo D’Acquisto” e dell’IIS “R. Mattioli”.

Agli alunni e agli studenti auguro di essere vivaci e curiosi, perché l’apprendimento è una quotidiana scoperta, e di essere volenterosi, perché la conoscenza, l’autonomia e la responsabilità sono conquiste che implicano fatica.

Ai docenti, cuore pulsante della scuola e costruttori di futuro, auguro di essere sempre all’altezza dell’importantissimo compito che è loro affidato: formare bambini e ragazzi competenti, cittadini consapevoli e attivi, persone capaci di esercitare un pensiero critico ed autonomo. Auguro agli insegnanti la capacità di coinvolgere e appassionare gli alunni e fornire loro gli strumenti per affrontare la complessità del mondo che li circonda.

Al personale ATA, indispensabile supporto amministrativo e organizzativo delle Istituzioni scolastiche, auguro di essere sempre collaborativo e disponibile e di contribuire a creare un clima sereno, in cui tutti possano sentirsi a loro agio in ambienti accoglienti e curati.

Ai genitori, che costituiscono la prima agenzia educativa dei loro figli, auguro un anno scolastico sereno e gratificante. Li invito ad avere fiducia nella Scuola, a condividerne i principi e gli obiettivi, a cercare sempre il dialogo e la sinergia, soprattutto nei momenti di difficoltà, che fisiologicamente capitano durante il percorso scolastico di un figlio.

Auspico infine che la collaborazione delle nostre scuole con gli Enti locali (Comune di San Salvo e Provincia di Chieti), con le associazioni e le aziende del territorio continui costruttiva e proficua e apporti alla Scuola nuove occasioni e opportunità di crescita e di arricchimento dell’offerta formativa.

Buon anno scolastico a tutti noi!