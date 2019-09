A fuoco un capannone a San Salvo, disposte verifiche ambientali

Un incendio di vaste proporzioni è divampato durante la notte nella zona industriale di San Salvo, in una struttura in costruzione, in cemento armato, in una traversa di viale Bellisario. Dopo ore di lavoro i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto (Chieti), con due autobotti, sono riusciti ad aver ragione delle fiamme che hanno avuto facile esca nel legname presente e hanno danneggiato le auto parcheggiate. A dare l'allarme alcuni automobilisti che hanno notato dalla strada un'alta colonna di fumo nero. Per i rilievi di legge e per avviare le indagini sono giunti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto. Non si esclude la natura dolosa. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici dell'Arta per verificare l'eventuale tossicità dell'area, data la presenza di gomma e plastica.