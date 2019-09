Per consentire i lavori di messa in sicurezza della viabilità "Ripristino di attraversamento pedonale" è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via Grasceta nel tratto compreso dall'intersezione con via Dalla Chiesa fino all'intersezione con via Paolo I da oggi 16 settembre e fino al 19 dalle ore 6:00 alle 18:00.