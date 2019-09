Us San Salvo inizio straordinario e campagna abbonamenti. Ma torna al Bucci?

Contro ogni difficoltà la Us San Salvo ha avuto, ad ora, un inizio di stagione esaltante 4 vittorie su 4 gare disputate ( 2 di Coppa e 2 di campionato) con 10 reti realizzate e 0 subite. Sembra che Mister Ciavatta abbia trovato la quadra per ottenere il meglio dalla squadra composta da giocatori di esperienza e fuori quota promettenti. Ad oggi i risultati sono oggettivamente positivi anche se non ancora si incontrano le “teste di serie “ e il campionato è lungo si può ben sperare quanto meno in una salvezza tranquilla e anticipata. La società ha dato il via, in settimana, alla campagna abbonamenti ( reperibili in segreteria o al Bar Biondo); Entro giovedì si saprà in che campo si giocherà la prossima gara casalinga. Il Bucci e il Tomeo sono agibili e disponibili a detta dello sporting, gestore dei campi.

Forza Us San Salvo!