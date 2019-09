Dal 21 al 23 settembre solenni festeggiamenti in onore di San Pio a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest'anno ritornano i solenni festeggiamenti in onore di San Pio a San Salvo.

Di seguito riportiamo il programma dei festeggiamenti.

Sabato 21 Settembre 2019

Ore 18:00-Santo Rosario

Ore 18:30-Santa Messa Solenne e processione con statua dell'Addolorata.

Domenica 22 Settembre 2019

Ore 21:00-Veglia di Preghiera.Rosario Meditato.

Lunedi' 23 Settembre 2019

Ore 17:30-Trasferimento della Statua di San Pio dalla chiesa dell'Addolorata al Monumento in via Montegrappa

accompagnata dalla Banda

Ore 18:00-Santa Messa Solenne e Processione

Ore 20:00-Fuochi Pirotecnici

Ore 21:30-Spettacolo di Nduccio.

"La grande e diffusa devozione a San Pio ci orienti tutti verso Cristo,Maesto e Redentore dell'uomo.La festa sia un momento di gioia,di conversione al Vangelo e di impegno personale e comunitario per rendere la fede non un sentimento ma una Testimonianza visibile per costruire il regno della divina storia.Ringraziamdo il popolo della Citta' lo invitiamo a pregare San Pio affinche' il dono della pace sia realizzabile nei cuori,nelle famiglie e nel mondo intero"

Don Beniamino.

L'area della festa e' collocata nella zona monumento a San Pio in via Montegrappa.La manifestazione religiosa sara' allietata dal Complesso Bandistico "Citta' di San Salvo".

Il parroco e il comitato.