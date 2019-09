Dove eravamo rimasti? (7)

Settimo quesito: Con apposito manifesto a firma del ‘Laboratorio politico-culturale San Salvo Democratica’ fu pubblicizzato “l’incontro pubblico” di sabato 17 settembre 2016.

Quel pomeriggio mi recai in piazza per partecipare all’evento e ne scrissi su queste colonne il giorno dopo, 18 settembre 2016, (leggi) per esprimere la mia personale delusione per un incontro che (avevo dovuto scoprire con sorpresa) non era finalizzato - come preannunciato - ad anticipare “idee e progetti” in vista delle prossime elezioni amministrative, ma semplicemente si limitò a svelare il tentativo di far nascere coram populo la nuova alleanza di tutte le frazioni nelle quali il centrosinistra nel 2012 si era ulteriormente scomposto.

Attenzione: ho detto ‘semplicemente’, ma in effetti - visti i precedenti - s’era trattato di una gestazione complicata che preludeva a una nascita pubblica, alla luce del sole e non più nelle segrete stanze. Benissimo, ma certamente non c’erano ancora “idee e progetti”! Nè, ovviamente, era prevista la possibilità che qualcuno del pubblico potesse intervenire per dare il suo contributo, come invece avevo immaginato, sperato e mi aspettavo.

In conclusione si trattò solo dell’annuncio di un esperimento di laboratorio, necessario, imprescindibile, da portare avanti per riunire forze che, per pacifica ammissione di tutti i relatori, altrimenti non sarebbero riusciti a scalzare il centrodestra dal governo della città.

Decisi di assistere ugualmente a tutto il pubblico incontro, se pure con l’amarezza prodotta da una promessa non mantenuta.

Dopo le parole ascoltate in quella occasione, mi auguravo che presto si sarebbero potuti davvero conoscere ”idee e progetti” per “un’altra città possibile”, pur se mi rendevo conto che forse era rivelatore dell’incontro il titolo di una celebre canzone di Noemi: ‘Sono solo parole’.

Settima risposta: Sono trascorsi quasi tre anni, ma oggettivamente non mi pare di aver colto nel frattempo alcun cenno di riacquistata vitalità da parte di un centrosinistra che sembra ancora alla ricerca di un’identità vera, impegnato com’è (anche nei giorni appena trascorsi) ad agitare proprio da questo stesso portale le solite, inutili, sterili, stucchevoli polemiche nei confronti dell’amministrazione in carica che - come se non fosse già noto a tutti - viene ogni volta puntigliosamente qualificata “di centrodestra”!

A quando iniziative per comunicare programmi, per cercare di coinvolgere nuove risorse nei programmi stessi, per iniziare a costruire davvero qualcosa di nuovo e proiettato nel futuro?

Nota a margine - Confido che, almeno questa volta, chi più o meno direttamente e di volta in volta ho chiamato o chiamerò in causa voglia sentirsi coinvolto in questo ‘esercizio della memoria’... come invece puntualmente già avviene, ma solo (e spesso stucchevolmente) nell’infinita e sterile polemica cui ci hanno abituato maggioranza e opposizione cittadina.