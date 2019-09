La Us Domenica giocherà al Bucci, domani amichevole all’ Aragona con la Vastese

Importante amichevole per l’U.S. San Salvo che domani, giovedì 19 settembre alle ore 18, affronterà allo stadio Aragona la Vastese di mister Marco Amelia.

Il sodalizio biancazzurro ricorda inoltre a tutti i sostenitori sansalvesi che sono sottoscrivibili gli abbonamenti, per assistere alle gare interne della squadra, presso il bar Biondo Tomeo in via Roma. La società comunica che la gara di domenica, tra Fossacesia e U.S. San Salvo, sarà disputata allo stadio Davide Bucci (fischio d’inizio ore 15.30).