Cagnolino abbandonato in autostrada salvato dalla polizia

Era impaurito il piccolo cucciolo di pastore abruzzese, che ieri, per colpa della crudeltà di qualche padrone, camminava pericolosamente lungo l’Autostrada all’altezza di Vasto Nord.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli operatori di Polizia venivano affiancati da diversi automobilisti che segnalavano la presenza di un cucciolo in Autostrada che impaurito cambiava continuamente direzione, creando un serio pericolo per se stesso ma anche per tutti gli utenti che il quel momento stavano percorrendo quel tratto di autostrada.

Inizia quindi la corsa della pattuglia per evitare il peggio, giunti sul posto gli operatori di Polizia si sono ritrovati davanti un bellissimo cucciolo di pastore abruzzese solo e spaventato, non ci hanno pensato un attimo, l’hanno caricato in macchina e portato presso la Sottosezione di Polizia Autostradale di Vasto Sud.

Qui il cucciolo è stato accudito dagli agenti e rifocillato in attesa dell’arrivo del veterinario che ne ha accertato l’ottimo stato di salute

Veniva accertato altresì che non era dotato di microchip o altri elementi per riuscire ad identificare chi fosse il padrone, essendo provvisto solo di un collare rosso.-

Veniva infine condotto al canile di Lanciano ed ora è in cerca di un nuovo padrone.