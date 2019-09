Presidente di seggio elettorale: domande entro ottobre 2019

Il Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, settimo comma, della Legge n. 53 del 21-3-1990, invita i cittadini, che gradiscano ricoprire l'incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare domanda di inserimento nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, da presentarsi al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, entro il mese di ottobre del corrente anno; nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di nascita, la residenza, la professione, arte o mestiere ed il titolo di studio.

Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano elettori;

b) non abbiano superato il 70° anno di età;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) non siano dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;

e) non appartengano alle forze armate in servizio né svolgano presso le A.U.S.L. le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti;

f) non siano segretari comunali, nè dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;

g) non siano candidati alle elezioni.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale.