Azione Cattolica, nuova stagione con l’accoglienza Disney

Ricomincia l' ACR e per festeggiare l' inizio di questo nuovo cammino gli educatori ( giovani speciali davvero che donano tempo, impegno e amore gratuito per i piu' piccoli) hanno pensato ad un' accoglienza davvero speciale tutta colorata del mondo Disney.

L' invito e' per tutti i bambini e ragazzi dai 4 e 14 anni. E nelle parole di don Beniamino si racchiude il senso si questa meravigliosa avventura che e' l' Azione Cattolica dei Ragazzi.

" Cari ragazzi, l' Acr e' vivere da protagonisti il vostro cammino di crescita per imparare a conoscere sempre di piu' Gesu' e per essere suoi piccoli testimoni in famiglia, nella comunita', a scuola e nella citta'.

Insieme giocheremo, rifletteremo, pregheremo, canteremo e balleremo, ma soprattutto diventeremo amici di Gesu' e in Gesu'. Un' amicizia che dura la vita intera e che mai delude. Vi aspettiamo.