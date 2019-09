Mister Angelo Suero alla guida del Lentella

La squadra del Lentella calcio militante nel campionato di terza categoria sarà guidata dal Sansalvese Angelo Suero . La squadra giallo-verde riparte dai resti degli Aquilotti San Salvo. Mister Suero da Noi contattato ci rilascia questa breve dichiarazione: << Sono molto contento di questa realtà e di poter fare calcio così come ho sempre voluto, la passione per questo splendido gioco e tutte le sfumature che ci può regalare. Ringrazio la dirigenza ha voluto regalarmi questa possibilità, ho sempre vissuto il calcio con grande passione, amore per il gruppo e lo spogliatoio di appartenenza. Il mio primo obbiettivo è quello di trasmettere ai ragazzi il senso di sport e sportività che porta a vincere la squadra anche quando il risultato non è positivo. Faremo al meglio delle possibilità ma sicuramente saremo corretti e leali con gli avversari. Questo è l’obbiettivo primario, primario anche rispetto alla salvezza in campionato.>>

Buon campionato ad Angelo e al Lentella Calcio.