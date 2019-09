Sequestrata dalla Guardia di Finanza una lussuosa villa a San Salvo

Sequestrata una lussuosa villa a San Salvo. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Roma che ha portato alla confisca di 3,5 milioni di euro a un pregiudicato dei Castelli Romani. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino ed è stato eseguito dai militari del comando provinciale di Roma.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, ha interessato in tutto 15 immobili, autovetture e disponibilità finanziarie, come racconta Roma Today. Tra gli immobili sequestrati c'è anche una lussuosa abitazione a San Salvo.