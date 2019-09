L’ Associazione Nazionale Amici del Presepe riconosce la sede di San Salvo

Nella giornata di oggi, durante il congresso nazionale dei Soci AIAP che si sta svolgendo a Lanciano, è stata ufficialmente riconosciuta la Sede di San Salvo.

Grande è la gioia per tutti gli appartenenti; il Presidente cittadino Alfonso Buccigrossi si dichiara estremamente soddisfatto per questo riconoscimento, arrivato dopo diversi anni in cui i soci di San Salvo si sono prodigati nel diffondere la passione per le miniature rappresentanti la Nativita’. Questo riconoscimento è un nuovo punto di partenza, si invitano tutti i concittadini ad avvicinarsi; saranno organizzati corsi di perfezionamento e per neofiti oltre la ormai consolidata Mostra di Arte Presepiale che nel prossimo venturo Natale arriverà alla settima edizione.