A14, dal 23 settembre chiusure notturne a Pescara Nord per lavori

Sull'autostrada A14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Pescara nord dalle ore 22 di lunedì 23 settembre alle ore 6 di martedì 24 settembre, per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Atri Pineto. Nelle due notti consecutive di martedì 24 e mercoledì 25 settembre sarà chiusa l'entrata, in direzione sud, con orario 22-6. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Pescara ovest - Chieti.