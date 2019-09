San Salvo: presentata l'associazione "Il bosco e la bandiera", bandite 12 borse di studio per gli studenti

E' stata presentata, questa mattina, al caffè letterario Moliere, la neo costituita associazione "Il Bosco e la bandiera", sodalizio che si propone di trasmettere quanto avvenne nell'immediato dopoguerra a San Salvo, quando centinaia di cittadini occuparono la zona di Bosco Motticce affinchè quei terreni, circa 470 ettari, fossero messi a coltura anzichè lasciati all'abbandono.

L'associazione, presieduta da Gabriele Marchese, raggruppa venti soci fondatori: Enrico Ciavatta, Palmina Napolitano, Michelino Cilli, Carmine Torricella, Fernando Sparvieri, Carlo Cardarella, Nicolino Torricella, Mario Codagnone, Angelo D'Andrilli, Teresa Chinni, Mario Di Giacomo, Orazio Di Stefano, Marisa D'Alfonso, Angelo Pagano, Nicola Ruggeri, Domenico Di Stefano, Fioravante D'Acciaro, Vitale Chioditti e Felice Tascone.

"E' importante ricordare il valore della lotta che ha rappresentato il primo momento di crescita e sviluppo della nostra città", afferma Marchese, "E' importante riportare il valore del lavoro al centro della società".

Diverse le iniziative organizzate in occasione del 69esimo anniversario dell'occupazione con celebrazioni che avranno la durata di un anno fino al 2020, a 70 anni dal 12 marzo 1950. Le celebrazioni si concluderanno il prossimo anno, nel settantesimo anniversario, con la consegna, nel mese di maggio, di dodici borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole di San Salvo del valore complessivo di 3mila euro.

L'obiettivo del concorso è "promuovere la conoscenza del millenario fenomeno storico delle lotte e delle conquiste contadine come manifestazione del progresso umano". Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio. Nel mese di marzo verrà installato il monumento commemorativo, realizzato dallo scultore Claudio Gaspari, che sarà apposto all’incrocio tra Via Gargheta e Via Montenero, il luogo da cui partirono i contadini per andare a occupare le terre.