Parrocchia San Nicola, sono ricominciate le attività dell’ Azione Cattolica

Sono ricominciate sabato 21 settembre le attivita' di Azione Cattolica a San Salvo.Proprio in merito alla ripresa delle attivita' A.C.R i giovanissimi della parrocchia hanno messo in scena lo spettacolo della Disney.E' uno spettacolo di amicizia che e' stato applaudito da tutto il Salone Paolo IX intervenuto per assistere allo spettacolo.

I giovanissimi sono stati bravissimi a mettere in scena lo spettacolo.I bambini si sono divertiti tantissimo e hanno applaudito i loro educatori mentre recitavano.Lo spettacolo e' cominciato con i Saluti da parte dell'presidente di Azione Cattolica Mario Titti e don Beniamino parroco della parrocchia San Nicola.Lo spettacolo e' terminato con gli ultimi balli in cui hanno ballato anche tutti i bambini presenti.