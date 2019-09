Marco e Emiliana, indagini chiuse sull'incidente mortale: il conducente della Smart accusato di omicidio stradale

A un anno dal tragico incidente in cui Marco Forlano e Emiliana Colitto persero la vita la Procura della Repubblica di Milano ha chiuso le indagini. La notte del 21 settembre 2018 i due giovani, lui 29 anni di Fresagrandinaria e lei 23 di San Salvo, sulla Kawasaki guidata da Marco si scontrarono in un impatto violentissimo con una Smart su viale Egisto Bezzi, all’altezza dell’incrocio con via Marostica. Marco che lavorava presso l’Auchan di Milano, è morto sul colpo. Emiliana, studentessa all’Università Cattolica, trasportata all’ospedale Niguarda è spirata tre ore dopo l’arrivo al pronto soccorso. Ferito gravemente anche il conducente della Smart, un ristoratore milanese di 58 anni che ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

Le indagini condotte dagli inquirenti nei mesi successivi hanno avuto un'importante svolta grazie alle immagini riprese da alcune telecamere attive nella zona che hanno permesso di ricostruire la dinamica del sinistro. Oltre ad essere passata con il rosso, la Smart si trovava ferma a luci spente sulla carreggiata nella quale transitava la moto che aveva la luce verde nella propria direzione di marcia e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con la Smart che era nel bel mezzo della carreggiata.

Ora i legali delle due famiglie sono in attesa di sapere la data della prima udienza.