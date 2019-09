Il DS Meuccio con il suo Capistrello a San Salvo, per affrontare il Vasto Marina al Tomeo

Meuccio Di Santo, Direttore Sportivo del Capistrello, ha accompagnato come ogni domenica la squadra del Capistrello nella giornata di campionato.

Oggi la partita contro il Vasto Marina si svolge sul sintetico del Tomeo di Via Stingi a San Salvo perché il campo di contrada San Tommaso di Vasto Marina è in fase di rifacimento.

Di Santo da Noi contattato ci rilascia queste dichiarazioni: << Ogni domenica, ogni partita è sempre un’ escalation di emozioni. Questa con il Vasto Marina lo è particolarmente; giocare su un campo intitolato all’ indimenticabile presidente Tomeo, il presidente di quegli anni in cui facevo parte della mitica Us San Salvo della serie D, è da brividi per me ripensare ai volti di Bosco,Di Santo, Citoli, Bevilacqua, Troilo, Baccaglini, Jammarino, Suero, Lotorio, Checchia, Dragone, Di Giacomo, mister Taverna, i fratelli Monachetti, Corrado padre e Corrado figlio, e tutti gli altri che mi perdoneranno di non averli citati;

I ricordi si inseguono, vedere Andrea Pollutri ( classe 94’ allora under) che oggi è del Vasto Marina mi ricorda l’annata fantastica vissuta qualche anno fa con Mr Gallichio sulla panchina della Us, di cui tornavo all’ epoca a far parte, mi fa ricordare quei play-off poi persi contro il Francavilla.

Incontrare Mister Cesareo mi fa ripensare a quando lui guidava le giovanili della Us San Salvo, questo bellissimo campo era di sabbione battuto e i ragazzi avevano bisogno del disinfettante ad ogni minima caduta al suolo.