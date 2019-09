La prima Festa dell'Addolorata a San Salvo

Quest'anno don Beniamino in accordo con il comitato feste San Pio ha istituito prima festa dell'Addolorata cui si e' svolta sabato 21 settembre richiamando tutta la parrocchia di San Nicola a prendere parte alla Santa Messa all'aperto e la Processione subito dopo.La Processione e' stata accompagnata dalla Banda ed ha attraversato le strade che circondano la parrocchia per raggiungere la chiesa dell'Addolorata sita in Corso Garibaldi per la benedizione finale.Alla festa dell'Addolorata era presente anche il vice sindaco Maria Travaglini.