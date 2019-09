Di Tella e Piermattei non mollano mai! Al più presto ancora in campo!!!

Sarà una data che non potranno mai scordare i due giocatori della Us San Salvo: Matteo Di Tella (‘01) e Vitale Piermattei (‘93). I due ragazzi, ieri 22.09.19, hanno entrambi avuto bisogno di cure mediche e del trasporto in ospedale per via di un bruttissimo infortunio, avvenuto appunto nella partita disputata al Bucci (giocata e persa per 0-2 contro il Fossacesia). Ritrovarsi a distanza di poco tempo dal campo all’ ospedale li legherà, in qualche modo per sempre, almeno nel ricordo dando un pizzico di “comicità” a questa casualità che li vede sventurati protagonisti.

Per Di Tella la rottura del perone invece per Piermattei una importante distorsione traumatica del ginocchio ancora in fase di valutazione.

I due giovani non si perdono d’animo, e già hanno focalizzato di poter recuperare al più presto, sperando sulle ormai sempre più innovative tecniche ortopediche e riabilitative, ma anche contando sul loro impegno, dedizione e volontà di tornare a calzare gli scarpini per scendere nuovamente sul manto erboso il prima possibile.

Non ci resta che augurare a Di Tella e Piermattei una buona convalescenza e un’ ottima ripresa.

FORZA RAGAZZI! TIFIAMO PER VOI!!!