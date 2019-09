L’Istituto Comprensivo 1 di San Salvo apre le porte all’Europa con Erasmus Plus

Sono giunti dalla Polonia, Turchia, Bulgaria e Romania gli studenti e i docenti che per una settimana saranno ospiti a San Salvo nell’ambito del progetto Erasmus Plus "No social exclusion", che vede parte attiva l’Istituto comprensivo 1 Salvo D’Acquisto.

Stamane si è tenuta la cerimonia di apertura, durante la quale l'orchestra della scuola ha suonato gli inni nazionali e l'inno dell'Europa. La dirigente Annarosa Costantini nel suo saluto di benvenuto ha sottolineato quanto sia importante il tema del progetto, la lotta all'esclusione sociale, e quanto la scuola italiana di adoperi per rimuovere gli ostacoli alla disuguaglianza, secondo il dettato costituzionale.

Nel corso della cerimonia era presente il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che nel suo saluto ha evidenziato l’importanza di sentirsi sempre più cittadini europei eliminando le distanze culturali e sociali tra i diversi paesi del nostro continente per un’Europa dei popoli.

Le delegazioni si tratteranno a San Salvo per circa una settimana e saranno impegnate in seminari e laboratori, finalizzati allo scambio delle buone pratiche sull'inclusione, e nella conoscenza del territorio.