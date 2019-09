Angelo Pollutri lascia la Autoservizi Cerella, "Grazie a tutti"

“Con la convocazione dell’Assemblea della Autoservizi Cerella, in data odierna, giunge al capolinea un’altra delle esperienze amministrative vissute in questi anni dal sottoscritto. La prima cosa che sento nel cuore è ringraziare tutta la struttura della Società: Autisti, Impiegati e Tecnici, dai quali ho avuto la possibilità di apprendere e conoscere meglio l’attività di pubblico esercizio, la sua organizzazione e inoltre l’esperienza più affascinante, quella di scoprire la potenzialità della linea commerciale Vasto-Napoli. Rivendico con soddisfazione il potenziamento di questa tratta con le domeniche turistiche da Lanciano a Napoli con linea diretta, il consolidamento della Società e l’operazione salvataggio del dicembre 2018 oltre alla salvaguardia occupazionale dell’Azienda e l’incremento nell’organico per determinare attività all’esterno e potenziamento e la dignità del servizio svolto nei confronti della cittadinanza del vastese. L’azienda Autoservizi Cerella rappresenta un pezzo di storia nel settore della mobilità in Italia e in Abruzzo ed un orgoglio del vastese che dà visibilità a tutto il territorio. Le Amministrazioni regionali degli ultimi anni, a parte l’esperienza D’Alfonso, hanno sempre considerato l’azienda Autoservizi Cerella un peso e non una risorsa. La Società rappresenta ancora oggi un modello di virtuosismo organizzativo e viene, ancora oggi, non equiparata alla dignità di Aziende che pesano sulle tasche degli abruzzesi, soprattutto nel pescarese e nell’aquilano. Si chiude una pagina di vita personale al di là delle chiacchiere a freddo e dei comunicati stampa dei vertici di TUA. Negli ultimi mesi non ho mai ricevuto l’onore di essere chiamato a conferire con i vertici aziendali e con la politica regionale sulle difficoltà che l’azienda ha avuto. I Dirigenti regionali del settore hanno sempre ostacolato il processo di ottenimento di pari dignità nei confronti delle altre aziende regionali e questo atteggiamento ha di fatto soffocato letteralmente l’Azienda. Chiudo qui questa nota prettamente personale e ringrazio ancora una volta tutti coloro con i quali ho avuto l’onore di lavorare in questi anni”.