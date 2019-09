Cerimonia finale del Premio Letterario “Raffaele Artese - Città di San Salvo” FOTO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella serata di domenica 22 settembre 2019 a San Salvo, presso la “Casa della Cultura - Porta della Terra”, si è celebrata la conclusione della VII Edizione del Premio Letterario “Raffaele Artese - Città di San Salvo” organizzato dalla sezione cittadina del Lions Club e dal Comune di San Salvo.

Si è così dato il giusto risalto a “LUX”, il romanzo vincitore, e alla sua autrice Eleonora Marangoni che non aveva potuto essere presente il 22 agosto, in occasione della cerimonia di premiazione in piazza San Vitale.

Dopo il saluto di benvenuto al numeroso pubblico da parte di Antonio Cocozzella, Presidente del Premio, lo scrittore Romolo Chiancone ha svolto una brevissima presentazione del romanzo. «Però non svelerò granché» ha voluto precisare Chiancone «perché mi pare giusto che siano i futuri lettori a scoprire la trama e gli imprevisti che si susseguono nel romanzo. Perciò dedicherò maggiore spazio alla conoscenza di una scrittrice che, ancora giovanissima, si è già aggiudicata numerosi premi, alcuni molto prestigiosi. E sarà la stessa Eleonora Marangoni, nel corso della mia intervista, a delineare il profilo di alcuni dei principali personaggi, fra i tanti che animano il racconto di “LUX”».

Molto consenso hanno ottenuto anche gli interventi dell’attrice Stefania Pascali che ha letto con ammirevole capacità interpretativa alcuni brani del romanzo.