Riparte “L’Arcobaleno dei Ricordi” per essere vicini ai malati di Alzheimer

Per il quarto anno consecutivo ripartirà martedì prossimo 1° ottobre il laboratorio “L’Arcobaleno dei ricordi”, dedicato a quanti soffrono del morbo d’Alzheimer. Attività promossa dal Comune di San Salvo, assessorato alle Politiche sociali, due giorni alla settimana, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed ospitata dal Centro diurno per anziani “Evaristo Sparvieri”.

“Iniziativa di sostegno attivo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di San Salvo – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per favorire e creare momenti di socializzazione e di svago, sia per i malati e sia per i loro familiari, fornendo informazioni e opportunità di confronto per comprendere meglio questa malattia e la stimolazione delle abilità residue del malato attraverso attività ludico occupazionali svolte con l’ausilio di operatori qualificati”.

“E’ crescente il numero delle famiglie che si avvicina al servizio ‘L’Arcobaleno dei Ricordi’ – spiega l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – e ottengono risposte concrete a quanti in famiglia convivono con un malato di Alzheimer”.

Referente del progetto è la psicologa Ombretta Greco coadiuvata dalle operatori specializzate del settore Federica D’Amico e Anna Vicoli.

Questa mattina nell’aula consiliare incontro con le famiglie con la presenza del Consorzio Sgs che cura l’iniziativa.