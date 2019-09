Abruzzo, 440mila euro per i caregiver familiari

Novità sui fondi caregiver per le famiglie che fanno assistenza h24 a minori con disabilità gravissime. "Quest'anno - ha riferito all'ANSA Andrea Sciarretta il papà della piccola Noemi affetta da Sma1 - sono annunciati 440mila euro, significa 14 famiglie in più che beneficiano degli aiuti per un totale di 44 famiglie".

Sciarretta in mattinata ha incontrato l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, insieme al medico pediatra Antonino Aiello, del Comitato scientifico dell'associazione Progetto Noemi Onlus.

"È un importante riconoscimento al lavoro di cura che fanno queste famiglie - dice Andrea Sciarretta - e pensare che eravamo partiti con 200mila euro. Ora anche le Marche, grazie all'esempio dell'Abruzzo come regione apripista, ha realizzato un bando caregiver lo scorso aprile con 500mila euro".