"Voi senza scuse, noi senza futuro": gli studenti di San Salvo manifestano per il clima

D'impatto e' stata la manifestazione contro i cambiamenti climatici.Hanno partecipato a questo grande corteo,anche le scuole superiori sansalvesi hanno partecipato insieme alle terze medie e alle elementari di via De Vito che hanno dato il loro appoggio con canzoni forti e discorsi altrettanto interessanti.Dopo aver attraversato le vie della citta' hanno fatto tappa in villa per piantare 4 alberi a significare la crescita di noi speranza del futuro insieme ad essi.Il tutto e' stato regolato dalle forze dell'ordine di San Salvo.