Prodotto Topico: proclamati i vincitori 2019 e si è delineato il 2020

Nella splendida cornice del Parco dei Priori della Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia si è tenuta la consegna degli attestati di merito per i vincitori del Prodotto Topico 2019.

panelle alla ventricina di Scerni, cavatello in guazzetto di Vasto e pasta alla mollica di San Martino in Pensilis; ciff e ciaff di ventricina da Fossacesia, il cous cous del Marocco, il genzianotto di Ripa Teatina, Bocconotto di Pollutri: queste le pietanze ritenute vincitrici del Prodotto Topico dalla giuria nelle diverse tappe svolte nel 2019.

Nella riunione, svoltasi precedentemente alla degustazione dei Prodotti presenti, è stata presentata la prospettiva per il 2020 che prevede San Salvo indicata per ospitare “una 4 giorni” sul lungomare; Fossacesia ospiterà la presentazione dei vincitori anche per la prossima edizione; conferma anche per la finale di Agnone. Sono aperte le candidature per i comuni che volessero ospitare le tappe intermedie tra la Kermesse sansalvese e la finale di Agnone.