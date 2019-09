Una partita non troppo spettacolare, poche le occasioni reali create. Il risultato di 1-1 tra la Us San Salvo e il Silvi è sostanzialmente giusto. Roman Torres è uno esperto, uno di quei bomber a cui le difese non possono lasciare la minima possibilità, all’ 85’ mister Ciavatta si riporta un punto prezioso a casa.

Forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!!!