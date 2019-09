Nuovi guardrail sulla Fondovalle Trigno: lavori prorogati al 22 novembre

Prorogati al 22 novembre i lavori di installazione di nuove barriere di sicurezza laterali, i guardrail, lungo la strada statale 650 Fondovalle Trigno. I lavori interessano tratti saltuari dal chilometro 43+350, località Madonna del Canneto, al km 78+400, località San salvo Marina. Al fine di consentire i lavori è stato predisposto il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su tutte le corsie con l’obbligo di procedere, durante l’esecuzione delle attività, con limite di velocità di 30 chilometri orari e divieto di sorpasso per tutta la durata dei lavori. L’intervento, predisposto dall’Anas, si è reso necessario per una strada che conduce nell’entroterra dove si erano registrati in passato incidenti molto gravi, anche mortali. La strada in questione, di importanza strategica per il territorio, è stata al centro di numerosi dibattiti per chiedere la sua messa in sicurezza proprio per ridurre la sua situazione di pericolosità. Il Comune di San Salvo e il Comitato Protrignina si sono attivati nei mesi scorsi per sollecitare gli organi competenti a predisporre degli interventi, ma per il momento bisognerà accontentarsi solo dei nuovi guardrail.