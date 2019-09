Delfini al largo della costa vastese, l'emozionante incontro

Non sono rari gli incontri con splendidi delfinial largo della costa vastese.

E' capitato ad Alessandro Artese, grande appassionato di canoa, in una delle sue tante pagaiate nel nostro mare, in condizioni decisamente buone in questo ultimo scorcio del mese di settembre.

Lo stesso Artese, postando una foto scattata nella zona del resort Baia Delphis, in località La Canale, non nasconde la sua emozione: "Durante la mia pagaiata di buon ora ho incontrato due delfini. E'la seconda volta quest'anno che li incrocio in kayak, credo che portino molta fortuna!"