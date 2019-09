Stop alla caccia in zone di ripopolamento e cattura della provincia di Chieti

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la riapertura alla caccia delle Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di Chieti, per il Wwf "una nuova sconfitta per la politica faunistico-venatoria della Regione Abruzzo". Con ordinanza di giovedì 26 è stato accolto l'appello dell'Ambito Territoriale di Caccia Vastese che aveva presentato istanza cautelare contro la Regione per aver soppresso la maggior parte delle Zone di Ripopolamento e Cattura e consentito all'interno l'esercizio venatorio. "Una disposizione - ricorda una nota del Wwf - adottata dalla Giunta D'Alfonso e avallata dall'attuale maggioranza, provvedimento mai revocato nonostante una diffida Wwf". I magistrati hanno ritenuto la sussistenza dei requisiti di gravità e irreparabilità riferiti a conservazione e protezione di ambiente e patrimonio faunistico. La soppressione delle Zone di Ripopolamento, ricorda il Wwf, è stata disposta senza acquisire il parere di Ispra, senza Valutazione d'Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica.