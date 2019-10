Il 4 ottobre a San Salvo la sedicesima edizione della "Marcia della Pace"

Si terrà venerdì 4 ottobre a San Salvo la sedicesima edizione della "Marcia della Pace". Il tema di quest'anno sarà “I giovani a servizio della pace”. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale vedrà la partecipazione delle scuole e delle associazioni cittadine e dei sindaci del territorio del Vastese. Il raduno è previsto per le ore 9.00 in piazza della Pace da dove partirà il corteo, aperto dalla Banda della Città di San Salvo, per attraversare le vie cittadine e manifestazione conclusiva in piazza San Vitale con il saluto del sindaco Tiziana Magnacca.