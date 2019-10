A San Salvo due appuntamenti musicali con “Nonsolomusica”

L'associazione culturale "Nonsolomusica" di San Salvo, insieme alla sua direttrice artistica, l cantaurice Lara Molino, organizzano due eventi molto interessanti. Due appuntamenti imperdibili per inaugurare il nuovo anno di corsi musicali. Due incontri, due sabati, due musicisti e compositori, due Maestri di “Nonsolomusica”, che si esibiranno e confronteranno col pubblico.

Il tutto si svolgerà nella sede sansalvese dell'Associazione, in via San Giuseppe n. 19, nei giorni 5 e 12 ottobre, dalle ore 17:00 alle 18:30.

Sabato 5 ottobre, sarà la volta del Maestro Giuseppe Di Falco, fisarmonicista e compositore, vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, primo classificato al PIF (Premio Internazionale di Fisarmonica di Castelfidardo) a marzo 2019 ed esaminatore in giurie qualificate. Si esibirà con la fisarmonica elettrica, strumento acustico con microfoni interni, illustrando le potenzialità di tale sistema, suonando dei brani di sua composizione e rispondendoalle domande e curiosità dei partecipanti, amanti della fisarmonica.

Sabato 12, un altro affascinante appuntamento: sempre nella sede dell'Associazione, si esibirà con la sua batteria, il Maestro Alberto Biondi docente e musicista di esperienza. In questa occasione il Maestro spiegherà l'utilizzo di diverse tecniche stilistiche, parlerà dei molteplici dischi che ha inciso, compreso il suo ultimo album dedicato a Pino Daniele e risponderà alle domande che vorranno porgli.

La partecipazione ai due eventi è gratuita; è necessario, però, prenotare i posti al numero : 3409232016.