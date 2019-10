Congratulazioni a Nicola Di Nardo, neo dirigente dell’ufficio economico-finanziario del Comune

Congratulazioni a Nicola Di Nardo, da oggi nuovo dirigente dei servizi economico-finanziari del comune di San Salvo. Nicola subentra a Silvia Torricella che ha raggiunto la meritata pensione. “Sono orgoglioso di aver ricevuto questo incarico”, afferma il neo dirigente, “quello che so lo devo a Silvia che ho affiancato per ben 18 anni e a cui auguro una felice pensione. Cercherò, in questo nuovo percorso, di dare il massimo e di essere al servizio dei miei concittadini”.

In bocca al lupo dalla redazione di SanSalvo.net