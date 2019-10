Sopralluogo ieri mattina del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e dell'assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini con i tecnici per la verifica dei lavori nel cantiere di via Melvin Jones per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Lavori che procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma che si è dato l'Amministrazione comunale.