Campagna Nastro Rosa: ottobre mese della prevenzione del tumore al seno

Torna a ottobre il mese dedicato al tumore al seno: milioni di persone in tutto il mondo indosseranno il Nastro Rosa e centinaia di monumenti si illumineranno per ricordare l'importanza della prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro al seno. Solo in Italia più di 52.000 donne l'anno ricevono una diagnosi di tumore al seno, come ha ricordato Fondazione Airc (Associazione italiana ricerca cancro) alla presentazione della campagna oggi a Milano.

Ricevere una diagnosi fa però sempre meno paura, perché la sopravvivenza dopo cinque anni è aumentata fino all'87% e la mortalità cala ogni anno dello 0,8%. Risultati frutto di diagnosi sempre più precoci e accessibili ad un numero più ampio di donne, e trattamenti più mirati, efficaci e tollerabili.