San Salvo, cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza

Il Comune di San salvo si appresta a conferire giovedì 10 ottobre alle ore 10.00 la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza nel corso della seduta straordinaria del prossimo Consiglio comunale, convocata dal presidente Eugenio Spadano.

"L'Amministrazione comunale di San Salvo - ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca - ha ritenuto di dover assegnare la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato che si sono contraddistinte nel nostro territorio, e in particolare in quello comunale, nell'azione di contrasto al crimine rendendo visibile il senso dello Stato in diverse operazioni in stretto contatto con la Magistratura".

"L'iniziativa, condivisa dall'intero Consiglio comunale, - conclude il sindaco - è un atto di sentita gratitudine verso le forze dell'ordine, per riaffermare l'importanza dei valori quali la sicurezza e la legalità per una società sana".

Alla cerimonia interverranno il prefetto di Chieti Giacomo Barbato, i comandanti regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, generale di brigata Carlo Cerrina e generale di brigata Gianluigi D'Alfonso, il questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnello Florimondo Forleo e colonnello Serafino Fiore, i sindaci, autorità militari, politiche e civili del territorio.