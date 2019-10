Polfer, raffica di controlli: una denuncia per molestie e due minorenni rintracciate

Cinque persone denunciate, 1.466 identificati, 263 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 108 convogli scortati, 2 minori rintracciate. Questo il bilancio dell'attività dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per Marche, Umbria e Abruzzo nel corso della settimana appena trascorsa. Il 24 settembre personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Pescara Centrale, a conclusione di accurate indagini, ha denunciato un italiano per diversi episodi di molestie nei confronti di una dipendente Fs. Aveva anche lasciato scritte e disegni osceni nei bagni dei treni da lui normalmente utilizzati. Il 27 settembre, la PolFer di Ancona ha rintracciato nell'atrio biglietteria della stazione ferroviaria due ragazze di 17 e 14 anni, allontanatesi dalla comunità di Fano alla quale erano state affidate dal Tribunale per i minorenni.