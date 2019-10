Con l’arrivo di ottobre si ricomincia a parlare di maratona

Dopo la parentesi estiva con la maggior parte delle gare svolte sulla breve distanza, con l’arrivo dell’autunno si ricomincia a pensare di gareggiare nella gara regina, ovvero la maratona.

La maggior parte dei maratoneti programmano una maratona nel mese di ottobre, la cosiddetta maratona autunnale per poi concentrarsi su quella invernale verosimilmente nel periodo fine novembre/dicembre.

Ovviamente l’aria fresca ottobrina dovrebbe favorire gli atleti che si cimentano nella preparazione della regina delle corse su strada, anche se, proprio come quest’anno, la bassa temperatura proprio non vuole arrivare.

Quando si parla di maratone nel mese di ottobre il ricordo va immediatamente alla Maratona d’Italia che si svolgeva da Maranello a Carpi….si …purtroppo si svolgeva in quanto da alcuni anni gli organizzatori hanno avuto delle difficoltà e la gara è stata cancellata dal calendario nazionale delle maratone.

Ho avuto il piacere di correrla nell’anno della ricorrenza del centenario della vittoria olimpica di Dorando Pietri (poi revocata per squalifica) in occasione delle Olimpiadi di Londra del 1908; ricordo che durante la gara ho incontrato parecchi maratoneti che correvano con il look di Dorando, ovvero pantaloni al ginocchio, canottiera bianca e fazzoletto con quattro nodi alle punte in testa.

Nell’occasione era stata inaugurata una statua a grandezza naturale di Dorando in una Piazza di Carpi e la maratona onorava questo illustre cittadino passandoci nei pressi.

Era bellissima la location della partenza dinanzi la fabbrica della Ferrari a Maranello, con continua a leggere