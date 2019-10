Schael incontra Bruno Forte: il colloquio si svolge in tedesco

Un colloquio cordialissimo sui nuovi scenari che l’assistenza pubblica è chiamata a disegnare, quasi tutto in tedesco. E’ stata una sorpresa per Thomas Schael trovarsi, questa mattina, a dialogare nella sua lingua originaria con l’Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Bruno Forte, il quale in Germania aveva trascorso diversi periodi della propria vita per ragioni di studio, prima, e di insegnamento poi.

Nel corso dell’incontro il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti ha fatto riferimento ai nuovi obiettivi assistenziali a cui tendere, quali l’invecchiamento della popolazione, l’integrazione socio-sanitaria e le scelte che attengono alla bioetica, temi sui quali Monsignor Forte ha espresso la massima condivisione, oltre all’offerta di collaborazione anche con l’Università di Chieti-Pescara per lavorare insieme su argomenti di interesse comune.