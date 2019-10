Il periodico “San Salvo ieri oggi domani” si accinge a spegnere la quinta candelina

“San Salvo ieri oggi domani” giornale cartaceo coordinato da Michele Molino, si prepara a spegnere le quinta candelina del suo compleanno. Cinque anni fa, pochi credevano nelsuo futuro. Oggi è diventata una concreta realtà. Sta riscuotendo un grande successo non solo a San Salvo e nei paesi vicini, ma anche nelle comunità abruzzesi di Sydney. Le copie del giornale si esauriscono in pochi giorni. Viene distribuito gratuitamente nell’ambito cittadino e nei paesi limitrofi. E’ uno strumento che il LionsClub di San Salvo si è dato per contribuire alla promozione culturale dei cittadini di San Salvo. Il periodico mette l’ accento sui personaggi locali, sulle tradizioni culturali, sul folklore, sulla musica, storia, manifestazioni, sport, vernacolo salvanese e feste religiose. Il numero di ottobre sarà in edicola tra qualche giorno.