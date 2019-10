L'esempio di un gesto d'amore

Sono solito girare a piedi e con l'auto soprattutto nel centro cittadino di San Salvo, Giuseppe e la sua Signora era impossibile non incontrarli, non notare quella unione mano nella mano.

Tempo fa in redazione chiesi raccontare la loro storia, ma non abbiamo fatto in tempo a scriverla. Qualcuno mi disse che Giuseppe non vedeva bene ed è per questo che la sua Signora lo teneva per mano. In realtà questa circostanza non fa che rafforzare il simbolo di amore che hanno testimoniato semplicemente con un gesto, tenersi per mano, semplicemente passeggiando per San Salvo.

Che la terra ti sia lieve Giuseppe.