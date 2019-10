I luoghi della Memoria, i posti e il materiale della shoah

Voglio condividere le immagini che ho reperito nel campo di concentramento di Auschwitz. Le voglio condividere e divulgare perché lo ritengo indispensabile; è indispensabile per capire realmente le atrocità della lucida follia inartata da quelli che possiamo definire genio del male.

I posti, quei luoghi, quel materiale raccolto rendono più reale quello che sarebbe inimmaginabile ma tristemente veramente accaduto.

Un silenzio assordante copre l’intera area, un vuoto nell’ anima, una inspiegabile sensazione mista tra stupore, rabbia e incredulità di così efferata disumanità.

Non saprei quanto le immagini possano surrogare la visita personale dei campi di sterminio, ma nel mio piccolo voglio dare la mia testimonianza affinché non si possa ripetere mai più: l’indifferenza e la non cultura sono stati complici, nella quotidianità non giriamo la testa difronte a gesti di discriminazione e di sopraffazione.

Ringrazio la Uil Nazionale che ha organizzato, e mi ha dato la possibilità di partecipare, a questo “ Viaggio nell Memoria “. Grazie, sarò portatore di testimonianze.