Vittoria Chiarenza alla presentazione del ‘Senza Resa Vasco Rossi Fan Club’

Sabato 7 Dicembre in occasione della presentazione del SENZA RESA • VASCO ROSSI • FAN CLUB al Beat Cafe sarà presente come ospite la scrittrice Vittoria Chiarenza, autrice del libro “Vasco Rossi. Una vita spericolata in equilibrio sopra la follia” e ideatrice della parola “VASCOLOGIA”.

Ad interessarsi di questo nuovo termine è anche l’Accademia della Crusca a cui è stato proposto di inserire nel vocabolario italiano proprio la parola ‘Vascologia’. Il lemma proposto è il seguente: “dal greco -λoγία, ‘trattazione’ su Vasco Rossi: scienza che discute e analizza vita e opere di Vasco Rossi da Zocca (Modena), il rocker, il Blasco, il Kom nazionale”.

Il libro “Vasco Rossi. Una vita spericolata in equilibrio sopra la follia”, da cui è tratta la parola ‘Vascologia’, ripercorre la vita del Blasco, dagli inizi della sua carriera fino alla fine del 2018. Ma non è solo una biografia: il libro riporta anche tutte le canzoni del rocker di Zocca e le analizza in modo approfondito: è questa la parte vera e propria che viene definita ‘Vascologia’, termine che si sta diffondendo in tutta Italia.