Arresto Carabinieri a San Salvo, “Fatto che non pregiudica l’onore e la serietà dell’Arma”

La notizia dell'arresto dei due carabinieri e di un avvocato di San Salvo, mi ha lasciato molto perplesso e molto sfiduciato.

In un momento politico,economico e sociale come quello che stiamo attraversando, è molto difficile accettare che, anche all'interno di una istituzione,come quella della cosidetta "BENEMERITA" si celano elementi, che nulla hanno a che fare con l'amata e gloriosa arma dei Carabinieri,stimata e benvoluta da tutti i cittadini.

L'arma dei Carabinieri, rappresenta lo stato, la legalità, la tutela e la sicurezza a cui tutti i cittadini sono molto affezzionati.

Fra l'altro nella mia famiglia, di carabinieri ce ne sono tre:un luogotenente, un maresciallo e un carabiniere, che quotidianamente con molto coraggio e senso del dovere operano per la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini.

E' certo che questi fatti, non pregiudicano e non infangano l'onore e la serietà dell'arma, poichè le responsabilità sono solo di due carabinieri,che hanno sbagliato. Sarà la magistratura a giudicare e provvedere in merito ai reati commessi.

Sono convinto, a partire da me, che la fiducia e la stima sarà sempre e comunque rafforzata nei confronti di tutti quei carabinieri onesti, ligi al dovere che rischiano tutti i giorni per la tutela di tutti i cittadini.

A.Dragani