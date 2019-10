Via Verde della Costa dei Trabocchi, lavori di tinteggiatura della pista al via

Sono iniziati i lavori di tinteggiatura della pista ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi.

“La sostenibilità è sempre al centro delle strategie urbane di mobilità del Comune di Vasto. La fruibilità dei percorsi pedonali, trekking e bike che abbiamo realizzato - dichiarano il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche ambientali e del territorio Paola Cianci - è ormai tangibile da parte di chi pratica forme di turismo attivo, che sempre più registriamo sul nostro territorio.

Ciò che abbiamo costruito in questi anni si inserisce a pieno nella visione che l’infrastruttura Via Verde Costa dei Trabocchi ci impone di avere. Le bellezze naturalistiche sono il vero attrattore turistico e per tale ragione vanno tutelate e valorizzate.

Nei giorni scorsi abbiamo illustrato gli obiettivi del Biciplan, Piano urbano della mobilità ciclistica che servirà a garantire una pianificazione organica attraverso l’analisi globale del territorio, mettendo in rete i percorsi ciclabili esistenti e da realizzare con la pista ciclopedonale della Via Verde.

A rafforzare la nostra idea di città – concludono Menna e Cianci - ci sono gli investimenti programmati da RFI per l’ammodernamento della stazione Vasto-San Salvo insieme ai progetti pilota di mobilità sostenibile lungo la Costa dei Trabocchi come quello intrapreso dal partenariato della Camera di Commercio Chieti-Pescara. E’ iniziato un lungo percorso dove il Comune di Vasto ha e avrà un ruolo di grande importanza per il suo patrimonio storico, naturalistico e culturale. Siamo l’hub di accesso della Via Verde, che ogni giorno è più vicina alla sua definitiva ultimazione ed oggi si tinge di verde”.