Scontro auto-camion, un'altra vittima sulle strade vastesi

Incidente mortale sulla Statale 16 Adriatica Nord, in territorio di Vasto.

Un uomo ha perso la vita nello scontro tra l'auto da lui condotta, una Fiat 'Panda', con un mezzo pesante che procedeva in direzione sud, avvenuto intorno alle 17 in prossimità dell'incrocio con via Incoronata. Coinvolta anche un'altra autovettura, ma senza conseguenze gravi per chi a bordo.Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri. Il traffico sull'arteria nazionale è bloccato per i rilievi del caso.