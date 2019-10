Consiglio regionale, inizia la settimana politica all'Emiciclo

La settimana politica all'Emiciclo inizia martedì 8 ottobre alle ore 15 con la seduta congiunta della Commissione "Salute" con la Commissione "Politiche Europee" esclusivamente per l'espressione del parere sul primo punto all'ordine del giorno. All'ordine del giorno vi sono i seguenti punti: progetto di legge di iniziativa dei Consiglieri Pepe, Paolucci, Sospiri, Mariani e Quaresimale recante "Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento: Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Venanzo"; Mozione a firma dei Consiglieri Quaglieri e Testa recante "Istituzione Gruppo di lavoro per l'approfondimento delle problematiche della Fibromialgia (FM), Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS) e della Sensibilità chimica multipla (MCS)".

Sul punto sono previste le seguenti audizioni: Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Direttore ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila; Responsabile regionale Comitato Fibromialgici Uniti-Italia; Responsabile Clinico della A.I.R.F.

(Associazione Internazionale Ricerca Fibromialgia); Terapista del dolore, Dott.ssa Francesca De Sanctis. La seduta prosegue con l'esame dei seguenti progetti di legge: di iniziativa dei consiglieri Sospiri, Quaglieri, Testa e Paolucci, avente ad oggetto "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie" con le seguenti audizioni: direttore dell'ASR Abruzzo, Alfonso Mascitelli; dirigente Medico dello Sport - ASL 1 Abruzzo, Nicola Gallotti. Il secondo progetto di legge è di iniziativa del consigliere Smargiassi "Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e donazione post mortem dei propri organi e tessuti". La seduta prevede infine la discussione di una serie di risoluzioni: a firma del Consigliere Taglieri recante "Trasmissione risoluzione in merito al servizio di trasporto per pazienti oncologici ai sensi della legge regionale numero 6 del 9/02/2000, e del regolamento numero 2 del 9/11/2000"; risoluzione a firma del consigliere Smargiassi recante "Criticità reparti Ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto"; risoluzione a firma dei Consiglieri Paolucci, Blasioli e Pepe "Interventi in favore delle persone affette da fibromialgia".

Il calendario settimanale prosegue con la Commissione di Vigilanza convocata per giovedì 10 ottobre, alle 10, con i seguenti punti all'ordine del giorno: "Sentenza n. 129/2019 TAR Abruzzo/sezione staccata di Pescara sez. Prima - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo presso la ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, area giuridico-amministrativa", relatore:Pietro Smargiassi (Presidente della Commissione di Vigilanza). In audizione: Thomas Schael (Direttore Generale ASL 2), Avv. Angela Gnagnarella (Soggetto ricorrente presso il TAR). Si prosegue con l'esame delle "Criticità idriche nel vastese": relatore Pietro Smargiassi (Presidente della Commissione di Vigilanza). In audizione: Emanuele Imprudente (Assessore con delega al Sistema idrico), Daniela Valenza (Presidente ERSI), Gianfranco Basterebbe (Presidente ed Amministratore Delegato SASI). Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda i "Chiarimenti sull'autorizzazione al ricorso a sub affidamento per i servizi a domanda di T.U.A. s.p.a., Art.18 del contratto di servizio in house providing 2018-2027 - Indirizzi, definizione delle procedure ed approvazione dello schema tipo di contratto." Relatore : Pietro Smargiassi (Presidente della Commissione di Vigilanza). In audizione: Umberto D'Annuntiis (Assessore regionale Trasporti pubblici locali), Sandro Chiacchiaretta (Presidente ANAV Abruzzo), Di Fonzo Autotrasporti. La settimana politica si chiude con la Seconda Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" convocata, in seduta congiunta con la Terza Commissione consiliare esclusivamente per l'esame del secondo punto, per giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 12.30, presso il Palazzo dell'Emiciclo, con il seguente ordine del giorno: progetto di legge di iniziativa del consigliere Sospiri "Misure straordinarie per il recupero delle aree e degli opifici industriali". Sul progetto di legge sono previste una serie di audizioni: Assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo; Assessore all'Urbanistica e Territorio della Regione Abruzzo; Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo; Presidente dell'ARAP; Presidente dell'ANCI; Sindaci dei Comuni di Avezzano, di Casoli, di L'Aquila, di Sulmona, di Teramo, di Vasto, di San Salvo. In coda alla seduta è prevista l'audizione del Sindacato Filt CGIL Abruzzo in merito ad alcune problematiche concernenti le attività ferroviarie regionali.